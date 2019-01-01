لماذا توقفت الهجمات الاسرائيلية ضد سوريا منذ سبتمبر الماضي؟

القدس المحتلة / سما /

سلط المراسل العسكري في موقع بازام العبري شاي ليفي الضوء على الأسباب التي أدت إلى توقف الهجمات الجوية الاسرائيلية على الأراضي السورية منذ منتصف شهر سبتمبر الماضي.

ووفقا للموقع فقد أوضح ليفي بأن هناك عدة أسباب من الممكن أن تفسر سبب توقف إسرائيل عن مواصلة ضرباتها ضد سوريا كالتالي:

السبب الأول: الانتخابات الاسرائيلية التي جرت في شهر سبتمبر الماضي، حيث أشارت عدد من التصريحات بأن نتنياهو امتنع عن مواصلة الضربات الجوية ضد سوريا خوفا من الانتقادات التي قد تتهمه بتنفيذ هذه الهجمات لأغراض سياسية.

السبب الثاني: أن روسيا لها ضلع مباشر في منع إسرائيل من مواصلة هجماتها على الأراضي السورية، حيث أنها كانت قد هددت اسرائيل من مواصلة هجماتها على الأراضي السورية، كما أن بوتين قد هدد نتنياهو في لقائهما الأخير من عواقب الاستمرار في ضرب سوريا.

هذا ووفقا لأنباء أجنبية فقد كانت قد أجبرت طائرات روسية من نوع SU-35 طائرات اسرائيلية من نوع اف 15 واف16 على التراجع عن تنفيذ هجمات على الأراضي السورية.

السبب الثالث: وهو أن اسرائيل تخشى من تدهور الوضع الأمني والانجرار نحو حرب مع ايران أو حزب الله نتيجة حدث تكتيكي كمواصلة تنفيذ الهجمات الجوية على سوريا، كما قد تولدت قناعة لدى القيادة الاسرائيلية بأن هذه الهجمات لم تنجح في ردع ايران حيث أنها لم توقف نقل السلاح لحزب الله في لبنان والفصائل الشيعية في سوريا.