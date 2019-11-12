حالة الطقس: اجواء مستقرة

رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان غائماً جزئياً ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء 2019/11/12: غائماً جزئياً ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاربعاء 2019/11/13: غائماً جزئياً ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2019/11/14: غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ،وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.