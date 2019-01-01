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"يديعوت" توضح حقيقة إخلاء الجيش الإسرائيلي لمستوطنيه من غلاف غزة

الأحد 10 نوفمبر 2019 09:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يديعوت" توضح حقيقة إخلاء الجيش الإسرائيلي لمستوطنيه من غلاف غزة


القدس المحتلة / سما /

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت العبرية" مساء اليوم الأحد، أن قوات الجيش الإسرائيلي أخلت بعد ساعات ظهر اليوم المستوطنين من إحدى المستوطنات في غلاف غزة.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن عملية الإخلاء تمت بترحيل المستوطنين في باصات كبيرة الحجم، وذلك ضمن مناورات مفاجئة للجيش الإسرائيلي في الغلاف، في إطار الاستعداد والجهوزية لأي طارئ قد يحدث فجأة في ظل حال عدم الاستقرار التي تعيشها المنطقة.

شار إلى أن الجيش الإسرائيلي زاد في  الأشهر الماضية من نشاطاته العسكرية المفاجئة تحت مسمى مناورات عسكرية، شملت تحليق موسع لطائراته الاستطلاعية والحربية في عموم أجواء القطاع، بزعم استعداد القوات لأي طارئ مفاجئ مع غزة.

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