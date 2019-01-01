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استطلاع للرأي يكشف عدد المقاعد التي سيحصل عليها غانتس ونتنياهو

الأحد 10 نوفمبر 2019 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع للرأي يكشف عدد المقاعد التي سيحصل عليها غانتس ونتنياهو


القدس المحتلة / سما /

أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة 13 العبرية تقدم حزب الليكود بفارق مقعد واحد عن حزب أزرق أبيض بحصوله على 35 مقعداً و34 للأخير.
وحسب الاستطلاع فإنه وفي حال جرت اليوم انتخابات ثالثة ستكون النتائج على النحو التالي:
الليكود 35 مقعداً  - كحول لفان 34 مقعداً -  القائمة العربية 13 مقعداً- يسرائيل بيتنا 9 مقاعد – شاس 6 مقاعد – يهدوت هتوراة 6 مقاعد - العمل 5 مقاعد.
وبين الاستطلاع حصول كل من المعسكر الديمقراطي، واليمين الجديد، واتحاد اليمين على 4 مقاعد فقط.
وإذا أجريت اليوم انتخابات مباشرة لاختيار رئيس للحكومة فستكون النتائج على النحو التالي:
بنيامين نتنياهو سيحصل على 40% من الأصوات
بيني غانتس سيحصل على 37% من الأصوات
وأظهر الاستطلاع أيضاً  المتسببين في إجراء انتخابات ثالثة حيث اتهم 41% نتنياهو بالسبب في ذلك، مقابل 31% قالوا ليبرمان، و 7% قالوا إن غانتس هو السبب.

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