نتنياهو يهاجم غانتس: جعلت مفتاح غرفة رئيس الحكومة بيد أيمن عودة!

القدس المحتلة / سما /

شهدت جلسة الكنيست الخاصّة، إحياءً لذكرى اسحاق رابين، أجواء متوترة وعاصفة وتبادل اتهامات بين النوّاب، وخاصة بين بنيامين نتياهو، رئيس الحكومة الحالي، والنائب بيني غانتس، المكلّف بتشكيل الحكومة عن حزب "كحول لافان". حيث هاجم نتنياهو غانتس في أعقاب أزمة تشكيل الحكومة قائلًا:"جعلت مفتاح غرفة رئيس الحكومة بيد ايمن عودة!".

وجاء في بيان صادر عن مكتب النائب أيمن عودة حول الموضوع: "هاجم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المحادثات بين كحول لافان والقائمة المشتركة، وعبّر عن قلقه بإقامة حكومة ضيقة بقوله يوم الأحد بجلسة الحكومة: "بيني غانتس يريد أن يضع مفتاح هذه الغرفة (غرفة جلسة الحكومة) بيد أيمن عودة".

هذا وعقّب عودة عبر حسابه بـ "تويتر": "وبيدي مفتاح غرفتك في سجن معسياهو!"، كما ورد في البيان.

وفي خطابه قال غانتس:"إسرائيل مشلولة لأنّه تقرر تقديم موعد انتخابات الكنيست الـ21 لأسباب شخصية، ليتم حلّها مجددا بعد قسم الولاء في نفي الظروف، وبالتالي جرّ الدولة لانتخبات ثانية".

وأضاف غانتس:"الدولة مشلولة ليس بسبب النهب السيايس إنما بسبب مسار قضائي. علينا أن نتذكر جميعا، جميع من يتواجد في الكنيست ان الشعب لا يخدمنا بل نحن من يخدم الشعب. يجب وضع مصلحة الدولة في الأولوية وقبل المصالح الشخصية"، كما قال.

وكان قد صرّح نتنياهو في خطابه بالكنيست، ردا على الهجوم عليه والتصريحات ضده"، أنّه:"يواجه يوميًا اقوالا عنه بأنّه "خائن" ولا أحد يدين الأمر".

המפתח גם נועל את התא שלך במעשיהו. https://t.co/iUcLPcvO9e — Ayman Odeh (@AyOdeh) November 10, 2019