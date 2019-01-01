قرقاش: حل النزاعات الكبرى في المنطقة العام المقبل

ابو ظبي /سما/

أكد وزير الدولة الإماراتي أنور قرقاش أنه تم الوصول إلى مرحلة حاسمة في النزاعات والتحديات الكبرى التي تعصف بالمنطقة.

وقال قرقاش خلال كلمته في "ملتقى أبوظبي" إنه يشعر بالتفاؤل بإمكانية تحقيق تقدم كبير خلال العام المقبل، لحسم النزاعات والتحديات الكبرى.

وأضاف أن اللجوء إلى الحلول الدبلوماسية وعدم التصعيد فيما يتعلق بإيران، كما شدد على ضرورة أن تشمل أي مفاوضات دول الخليج العربي لضمان أن تكون طويلة الأجل ومستدامة.

وأشار إلى أن اولويات دولة الإمارات في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تتمثل في مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية، ومكافحة التهديدات الإرهابية، وحماية الأمن البحري، ودعم السياسة التي تقودها الأمم المتحدة، بعد إعادة انتشار القوات الإماراتية في عدن.