الضابطة الجمركية تضبط 5 أطنان فواكه وخضار مهربة من إسرائيل في نابلس

نابلس / سما /

أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، أن الجهاز في محافظة نابلس تمكن مساء اليوم الأحد، من ضبط 5 أطنان فواكه وخضار، داخل شاحنة قادمة من إسرائيل في محاولة لتهريبها إلى الأسواق التجارية بالمحافظة، إذ أنها لا تحمل تصريح نقل زراعي وإذن استيراد.

وأوضح البيان، أنه تم ضبط الشاحنة خلال كمين تم اعداده مسبقاً بناءً على معلومات دقيقة وصلت للجهاز حول وجود شاحنة محملة بالفواكه والخضار مهربة من إسرائيل، وبحضور جهة الاختصاص في مديرية الزراعة أقرت التحفظ على الكمية المذكورة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.