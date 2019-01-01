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ليئا غولدن: حكومة نتنياهو تخلت عنا ومفاوضات ضفقة التبادل مع حماس لم تحدث بالاساس

الأحد 10 نوفمبر 2019 08:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليئا غولدن: حكومة نتنياهو تخلت عنا ومفاوضات ضفقة التبادل مع حماس لم تحدث بالاساس


القدس المحتلة / سما /

صرحت والدة الضابط هدار الأسير لدى حماس بغزة، ليئا جولدين، أن منسق ملف الأسرى والمفقودين بالحكومة، يرون بلوم، لا يفعل أي شيء، ورغم ذلك يتقاضى راتب شهري قيمته 50 ألف شيكل.

وقالت والدة الضابط هدار، خلال مقابلة أجرتها معها القناة الثانية العبرية، مساء اليوم السبت، إن حكومة نتنياهو تخلت عنا، ولم تقم بفعل أي شيء لإعادة الجنود الأسرى من قطاع غزة.

وردا على التقارير التي تحدثت عن التقدم بمفاوضات صفقة تبادل مع حركة حماس، قالت ليئا جولدين: "المفاوضات لصفقة تبادل مع حماس لم تفشل، لإنها لم تحدث بالإساس".

وبنهاية المقابلة انهارت والدة الضابط هدار، واجهشت بالبكاء، مشيرة الى أن الناس يعتبرون عائلة جولدين قوية، لأنها أقسمت على إعادة هدار، مؤكدةً أنها لن تموت قبل إعادة ابنها من غزة.

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