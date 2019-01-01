اتصال هاتفي بين الرئيس ونظيره التركي.. اليك تفاصيله

رام الله / سما /

جرى، مساء اليوم الأحد، اتصال هاتفي بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأطلع الرئيس عباس، نظيره التركي على تطورات القضية الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بمدينة القدس وما تتعرض له من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية يومية، ومحاولات تهويدها، واستمرار سياسة الاستيطان، إضافة لموضوع الانتخابات وأهمية إجرائها في كل من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، والجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.

وأعرب الرئيس، خلال الاتصال، عن شكر وتقدير الشعب الفلسطيني وقيادته لمواقف تركيا المستمرة والداعمة للقضية الفلسطينية وشعبها في المحافل الدولية كافة، مشددا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جهته، أكد الرئيس أردوغان استمرار دعم بلاده للقضية الفلسطينية في كافة المحافل، مشددا على موقف سيادة الرئيس فيما يتعلق بأهمية هذه الانتخابات، ووعد ببذل كل الجهود المطلوبة من أجل إنجاحها.

كما أكد الرئيس التركي أهمية تنسيق المواقف المشتركة بين البلدين.