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القيادي عدنان : اهالي بلدة العيساوية سطروا ملحمة فداء دفاعًا عن القدس

الأحد 10 نوفمبر 2019 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
القيادي عدنان : اهالي بلدة العيساوية سطروا ملحمة فداء دفاعًا عن القدس


القدس المحتلة / سما /

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر عدنان، أنّ أهالي بلدة العيساوية يُسطرون ملحمة فداء دفاعًا عن القدس والمسجد الأقصى من دنس الاحتلال " الإسرائيلي".

وأوضح عدنان، في تصريح صحفي، اليوم الاحد، أن صمود أهالي بلدة العيساوية في وجهة الاعتداءات "الإسرائيلية" شكلَّ قوة تحدي منعه من اقتحام البلدة.

وأشار إلى أنّ الاحتلال حطم النصب التذكارية للشهداء وإزالة رسوم الأسرى خلال اقتحامه للبلدة.

وقال عدنان، :"إنّ دمُ الشهيد محمد عبيد كان في العيساوية ثورةً لم تنطفئ، مضيفًا أن نُصرةُ العيساوية نصرةً للرباطِ والمرابطين في القدس والأقصى.

واعتدت قوات الاحتلال ليلة امس، على الاهالي في بلدة العيساوية، بشكلٍ مفاجئ، فيما تصدى الاهالي لهجمات الاحتلال، إذ أسفر الاعتداء على البلدة عن إصابة واسر عدد من المواطنين، بنهم مسنين في العمر.

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