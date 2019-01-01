إسرائيل ترفض التماس المعتقل الروسي بمنع تسليمه لأمريكا

القدس المحتلة / سما /

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأحد، التماساً تقدم به المعتقل الروسي في إسرائيل أليكسي بوركوف ضد تسليمه إلى الولايات المتحدة.



وذكرت صحيفة "هآرتس"، أن قضاة المحكمة قالوا إنه لا توجد ظروف استثنائية يجب على المحكمة التدخل فيها وأنها لا تتدخل في القرارات التي تؤثر على العلاقات الخارجية لإسرائيل، كما رفضوا اقتراح تسليمه لروسيا شريطة أن يحكم عليه بالسجن هناك.



وكان وزير القضاء الإسرائيلي، أمير أوحانا، صادق يوم 30 أكتوبر على اتفاقية تسليم أليكسي بوركوف، إلى الولايات المتحدة الأميركية، المطلوب لدى أجهزة إنفاذ القانون في واشنطن بتهمة ارتكاب جرائم إلكترونية.



وكانت المحكمة جمدت في الثالث من نوفمبر الجاري بشكل مؤقت قرار تسليم المعتقل الروسي أليكسي بوركوف، إلى الولايات المتحدة.