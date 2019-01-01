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هنية يهاتف اردوغان.. وهذا ما بحثاه

الأحد 10 نوفمبر 2019 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يهاتف اردوغان.. وهذا ما بحثاه


غزة / سما /

هاتف اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الاحد،  الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وعبر هنية خلال الاتصال عن تقدير شعبنا لمواقف الرئيس التركي الداعمة للشعب الفلسطيني، والذي تم من خلال محطات كثيرة، آخرها خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي.

واستعرض هنية مع أردوغان آخر التطورات في الساحة الفلسطينية الداخلية في ملف المصالحة والانتخابات، معبرًا عن موقف حماس الثابت ورغبتها الحقيقية في تذليل العقبات أمام الانتخابات.

وأشار إلى أن الانتخابات لها متطلبات نجاح، بحيث تجري في الضفة وغزة والقدس في مناخ من الحرية وأقصى درجات الشفافية والنزاهة مع ضمان احترام النتائج.

وشدد رئيس المكتب السياسي على أن ذلك ينطلق من حرص الحركة على إنقاذ المشروع الوطني، ومواجهة الأخطار المحدقة بقضيتنا الفلسطينية.

من جانبه أكد أردوغان التزام بلاده بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم القضية الفلسطينية كموقف ثابت لتركيا.

كما عبر عن ارتياحه للموقف الفلسطيني تجاه الانتخابات، منوهًا بضرورة تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.

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