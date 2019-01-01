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الاحتلال يمنع المزارعين من قطف الزيتون في نابلس

الأحد 10 نوفمبر 2019 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يمنع المزارعين من قطف الزيتون في نابلس


نابلس / سما /

 منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مزارعين من بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، من قطف ثمار الزيتون وطردتهم من أراضيهم الواقعة خارج سياج مستوطنة "شافي شمرون" المقامة على أراضي المواطنين.

وأفاد رئيس البلدية محمد عازم، بأن المزارعين تفاجأوا صباح اليوم بطرد جنود الاحتلال لهم من أراضهم، بحجة عدم وجود تنسيق، مشيرا إلى أن الاحتلال لأول مرة يطلب من المزارعين التنسيق لقطف ثمار الزيتون خارج سياج المستوطنة.

وأوضح عازم، أن المزارعين وجدوا خنازير ميتة في أراضيهم، وتفاجأوا بإغراقها بمياه الصرف الصحي من قبل المستوطنين.

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