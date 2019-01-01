إحياء فعاليات اليوم العالمي للسكري في طولكرم

طولكرم / سما /

أحيت جمعية أصدقاء مرضى السكري (حياة) وبالشراكة مع جامعة فلسطين التقنية خضوري وقيادة الأمن الوطني في طولكرم، وتحت رعاية المحافظ عصام أبو بكر، اليوم الأحد، فعالية اليوم العالمي للسكري الذي يصادف الرابع عشر من تشرين ثاني كل عام، استهلت بمسيرة رياضية كشفية انطلقت من دوار خضوري غرب المدينة.

وقال رئيس الجمعية محمد بدران: إن هذه الفعالية تهدف إلى دعم مرضى السكري، وتؤكد على أهمية التوعية والتثقيف بالتعريف بمراحل ما قبل الإصابة.

وأضاف أن الجمعية تهدف إلى أهمية التوعية والتثقيف بمرض السكري، من منطلق أنه كلما زادت معرفتك بمرض السكري وتثقيفك قلت مضاعفاته، مثمنا في الوقت ذاته دعم دائرة صحة طولكرم صحيا وطبيا للجمعية.

بدوره، قال مدير صحة طولكرم عبد الفتاح الدرك، إنه وضمن فعاليات وتوجهات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، يتم الاحتفال بيوم السكري العالمي، لتسليط الضوء على هذا المرض والتوعية بعوامل الخطورة له وكيفية التعامل معه والحد من مضاعفاته حتى يستطيع المريض العيش بسلام والانخراط بالمجتمع، خاصة النوع الأول الذي يصيب الأطفال.

وأضاف أن وزارة الصحة تركز اهتماما كبيرا على النوع الأول حتى تستطيع أن تصل بالأطفال إلى بر الأمان، ويستطيعون العيش بالمجتمع، من خلال خطط متكاملة في تقديم الخدمات التعزيزية والوقائية والعلاجية في مختلف مراحلها بشكل متكامل وذات جودة عالية تصل للجميع بعدالة مطلقة دون تمييز.

وأشار الدرك إلى اهتمام وزارة الصحة بموضوع الشراكة المجتمعية والمؤسساتية للعمل المشترك لإنجاح برامجها وخططها في هذا المجال.

من جهته، أوضح مدير مكتب هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية – مكتب فلسطين إبراهيم راشد، أن الجمعية داعمة رئيسية لهذه الفعالية وغيرها من الفعاليات التي يتم من خلالها التواصل مع المجتمع الفلسطيني في كل المجالات الصحية والتعليمية أو الإغاثية أو الزراعية، مشيرا إلى أن هذا جزء من التلاحم مع المجتمع الفلسطيني.

وقال: "من خلال هذه الفعالية فإننا نعبر عن إرادة وتعزيز مرضى السكري في ثقتهم بأنفسهم من خلال أن مرضى السكري يستطيعون التعامل مع مرضهم ويكون عندهم إرادة لمقاومته".

وأكد عميد شؤون الطلبة في جامعة خضوري عواد عيسى، أن الجامعة التي أقيمت على أفضل أراضي طولكرم الغربية، كانت طوال سنوات مصدرا للغذاء الصحي النباتي والحيواني، وقال:"نحن في خضوري نكون مع السلامة والصحة من خلال هذه المبادرة واختيار هذه الجامعة لتنفيذ اليوم العالمي للسكري الذي يعتبر من الأمراض المتفشية في هذا العصر، دليلا إضافيا نفتخر به في الجامعة، ونؤكد على انفتاحها على المجتمع بشكل يمكنها من المساهمة في عملية البناء، وبمشاركة شركائها من المؤسسات في تحقيق واجباتهم تجاه أبناء شعبنا".

وتخلل الفعالية فحص السكري مجانا للأطفال المصابين بالسكري وطلبة الجامعة وتقديم النصح والإرشاد فيما يتعلق بالنتائج، بالتعاون مع مختبرات مديكير في طولكرم، وعرض سكتشات مسرحية وخطابية نفذها عدد من الطلبة الملتحقين بالجمعية، ووجهوا خلالها رسائل للمجتمع حملت شعار "نعم أستطيع".