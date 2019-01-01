النائب العام: حرية الرأي والتعبير محمية بموجب القانون الأساسي

رام الله / سما /

أكد النائب العام المستشار أكرم الخطيب، أن حرية الرأي والتعبير محمية بموجب القانون الأساسي والقوانين والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان .

وشدد الخطيب لدى لقائه، اليوم الأحد، نقيب المحاميين جواد عبيدات، ونقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، لمناقشة العديد من القضايا والمواضيع الفنية المختلفة مع النقابتين، على العلاقة الإستراتيجية مع نقابة الصحفيين والمحاميين، مشيراً إلى أن النيابة العامة تعمل دوماً وبشكل متواصل مع النقابتين لتعزيز وترسيخ المفاهيم القانونية وخدمة قطاع العدالة، مثمناً دور الصحفيين في إيصال الحقيقة ونقل ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وكشف ممارسات الاحتلال التي تنفذ بحق شعبنا

وأكد أبو بكر وعبيدات أهمية التعاون والتنسيق بينهم وبين النيابة العامة وخاصة فيما يتعلق بتعزيز الحقوق وحماية الحريات، والاستمرارية في العمل في مختلف المجالات، من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطن.