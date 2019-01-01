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الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

الأحد 10 نوفمبر 2019 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين


غزة / سما/

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الأحد، أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح البري الواقع أقصى جنوب القطاع ليوم غد الاثنين.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن السفر عبر معبر رفح ليوم غد الاثنين سيكون للحافلات الحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر من كشف (31/10).

ودعت الداخلية إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها والتواجد غداً الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت داخلية غزة المسافرين بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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