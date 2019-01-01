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أبومرزوق يعقب على تصريحات عضو مركزية فتح القدوة حول الانتخابات!

الأحد 10 نوفمبر 2019 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبومرزوق يعقب على تصريحات عضو مركزية فتح القدوة حول الانتخابات!


غزة / سما /

عقب عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق اليوم الأحد، على التصريحات التي أدلى بها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ناصر القدوة حول الانتخابات.

وقال أبو مرزوق في تغريده له عبر تويتر: "ما صرح به الأخ ناصر القدوة صحيح، بالوحدة قبل الانتخابات لكننا لم ننجح، الآن دعا الرئيس لانتخابات تشريعية تتلوها رئاسية، فكانت الاستجابة واسعة لإنها مطلب شعبي، وطالبنا باستحقاقات لهذا التوجه، وفي المقدمة الوفاق الوطني، وإجراءات ومطالب وطنية قبل الانتخابات وبعدها والمطلوب نجاح الدعوى".

وكان القدوة، قال: "إن القيادة الفلسطينية تؤمن بالديمقراطية والاحتكام للشعب، ويجب تحقيق الوحدة الفلسطينية ثم الذهاب للانتخابات وليس العكس".

وأوضح القدوة، أن "متطلبات الوحدة الفلسطينية هي إعلان حركة حماس الواضح تخليها عن سيطرتها على قطاع غزة، وإتمام شراكة سياسية بين الأطراف السياسية، في السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير، وأن يكون هناك اتفاق واضح ومحدد زمنياً، يطُبق، للوصول إلى انتخابات شاملة".

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