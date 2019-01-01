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العسيلي: حصول فلسطين على عضوية كاملة بالمنظمة العالمية للتعبئة يعزز تطور المنتجات

الأحد 10 نوفمبر 2019 03:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
العسيلي: حصول فلسطين على عضوية كاملة بالمنظمة العالمية للتعبئة يعزز تطور المنتجات


رام الله / سما /

 اعتبر وزير الاقتصادخالد العسيلي، اليوم الأحد، أن حصول فلسطين على العضوية الكاملة في المنظمة العالمية للتعبئة والتغليف (WPO) يعزز تطور المنتجات الفلسطينية.

وقال العسيلي، إن حصول فلسطين على عضوية المنظمة يمكنها من اختراق مزيد من الأسواق الدولية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الصادرات الوطنية وتنويع أسواقنا.

وجاء حصول فلسطين على العضوية خلال التصويت باجتماع المنظمة الذي جرى بمدينة بالي الأندونيسية الخميس الماضي، بمشاركة وفد فلسطيني رسمي.

واعتبر العسيلي، أن العضوية تلعب دوراً مهماً في دعم استراتيجية الحكومة الفلسطينية في دعم وتطوير المنتج الوطني محلياً ودولياً، والاستفادة من المحافل الدولية ذات الاختصاص في تطوير الاقتصاد الفلسطيني.

والمنظمة العالمية للتغليف، هي اتحاد دولي غير حكومي وغير ربحي، تأسس عام 1968 في طوكيو، ويضم معاهد وجمعيات وطنية للتعبئة والتغليف، ومهمتها خدمة المجتمع العالمي للتعبئة والتغليف.

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