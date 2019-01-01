نتنياهو : لدينا علاقات مستمرة مع 6 دول عربية على الأقل

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو إن لدى إسرائيل علاقات تتعزز باستمرار مع 6 دول عربية على الأقل.



وأوضح نتنياهو عبر "تويتر" أن إسرائيل ستتخذ قرارًا اليوم حول مشاركتها في معرض "إكسبو" الذي سيقام في دبي عام 2020.



وأشار إلى أن هذا يعكس تقدم التطبيع مع الدول العربية على الأرض.



يشار إلى أن معرض إكسبو العالمي يعرض مرة كل 5 سنوات لمدة 6 شهور، ويستقطب ملايين الزوار، ويتنقل بين المدن والدول منذ أواسط القرن التاسع عشر، حيث تعرض فيه كل دولة إنجازاتها التكنولوجية والعلمية والزراعية والثقافية.



ويشارك فيه نخبة من المهندسين المعماريين والمصممين لتصميم الأجنحة في المعرض، حيث تحاول كل دولة أن تبرز بهندستها المعمارية.



ومن المقرر أن يفتتح المعرض في تشرين الأول/ أكتوبر القريب في دبي، ويضم جناحا إسرائيليا، تعرض فيه إسرائيل آخر ابتكاراتها في عدة مجالات.