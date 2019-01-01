  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نتنياهو : لدينا علاقات مستمرة مع 6 دول عربية على الأقل

الأحد 10 نوفمبر 2019 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو : لدينا علاقات مستمرة مع 6 دول عربية على الأقل


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو إن لدى إسرائيل علاقات تتعزز باستمرار مع 6 دول عربية على الأقل.
 
وأوضح نتنياهو عبر "تويتر" أن إسرائيل ستتخذ قرارًا اليوم حول مشاركتها في معرض "إكسبو" الذي سيقام في دبي عام 2020.
 
وأشار إلى أن هذا يعكس تقدم التطبيع مع الدول العربية على الأرض.
 
يشار إلى أن معرض إكسبو العالمي يعرض مرة كل 5 سنوات لمدة 6 شهور، ويستقطب ملايين الزوار، ويتنقل بين المدن والدول منذ أواسط القرن التاسع عشر، حيث تعرض فيه كل دولة إنجازاتها التكنولوجية والعلمية والزراعية والثقافية.
 
ويشارك فيه نخبة من المهندسين المعماريين والمصممين لتصميم الأجنحة في المعرض، حيث تحاول كل دولة أن تبرز بهندستها المعمارية.
 
ومن المقرر أن يفتتح المعرض في تشرين الأول/ أكتوبر القريب في دبي، ويضم جناحا إسرائيليا، تعرض فيه إسرائيل آخر ابتكاراتها في عدة مجالات.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. "الغارديان" البريطانية تختار صورة متظاهر من غزة كأجمل صورة للعام 2019

ما الذي أشغل سليماني عن خطة الانتقام من إسرائيل ؟

الكشف عن كواليس الاتفاق.. التصويت الأحد لتعيين بينيت وزيراً لجيش الاحتلال

الحوثيون يتوعدون إسرائيل بأقسى الضربات قريبا

تل ابيب توضح حقيقة وجود تقدم بمفاوضات "صفقة تبادل" مع حماس!

لجنة الانتخابات المركزية تكشف عن موعد عودتها إلى قطاع غزة للقاء قيادة حركة حماس والفصائل

داخلية غزة تعلن بدء إجراء الفحص الطبي للمتقدمين لوظيفة أفراد

الأخبار الرئيسية

يديعوت تكشف عن أبرز التحديات أمام وزير حرب الاحتلال الجديد ..غزة أهمها

ما الذي أشغل سليماني عن خطة الانتقام من إسرائيل ؟

تقدير إسرائيلي : سلوك حماس على حدود غزة يشكل تحديا أمنيا

موقع عبري : جيش الاحتلال يواجه تهديدا غير مسبوق

بيبي

الكشف عن كواليس الاتفاق.. التصويت الأحد لتعيين بينيت وزيراً لجيش الاحتلال