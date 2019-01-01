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أرنولد يمكنه الرحيل عن ليفربول نهاية الموسم !

الأحد 10 نوفمبر 2019 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
أرنولد يمكنه الرحيل عن ليفربول نهاية الموسم !


وكالات / سما /

تحدث الأسطورة البرازيلية ماركوس دي مواريس كافو ظهير أيمن منتخب البرازيل وأندية روما وميلان المعتزل، عن الشاب الإنجليزي ترينت ألكساندر أرنولد مدافع ليفربول.

وانهال كافو بالمديح على ترينت ألكساندر أرنولد، الشاب الإنجليزي الذي يشغل نفسه مركز البرازيلي عندما كان يلعب وحقق من خلاله الكثير من الإنجازات الفردية والجماعية.

واعتبر كافو أرنولد واحد من أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي ككل والأفضل في مركزه متنبئاً له بمستقبل كبير في عالم كرة القدم.

وصرح كافو قائلاً:” أليكساندر أرنولد واحد من أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي وهو الأفضل في مركزه بالفعل”.

وتابع كافو تصريحاته قائلاً:” أرنولد هو أحد أسباب تواجد ليفربول في مكانته الحالية، لقد تطور من نفسه بشكل كبير”.

وصدم كافو جماهير ليفربول بتصريحه التالي قائلاً:” أرنولد يمكنه الرحيل عن ليفربول في نهاية الموسم لديه الإمكانيات للعب في أي فريق”.

#ليفربول #أرنولد

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