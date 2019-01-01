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تشيلسي يخطط لأول ضرباته بعد انتهاء الحظر

الأحد 10 نوفمبر 2019 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشيلسي يخطط لأول ضرباته بعد انتهاء الحظر


وكالات / سما /

يستعد نادي تشيلسي لإبرام صفقات قوية, بعد انتهاء فترة الحظر المفروضة عليه من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ووقّع الفيفا عقوبة على تشيلسي بالحرمان من قيد صفقات خلال فترتي انتقالات تنتهي في فبراير 2020، بسبب مخالفته لوائح التعاقد مع لاعبين قصر.

ووفقا لصحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن مسؤولي تشيلسي يثقون في أن العقوبة سيتم تخفيضها إلى فترة انتقالات واحدة، بعد تقديم "البلوز" لاستئناف جديد أمام المحكمة الرياضية.

وأوضحت "ميرور", ن أولى ضربات تشيلسي عقب رفع الحظر, ستكون التعاقد مع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب وسط لاتسيو, مبينة أن قيمة الصفقة ستصل إلى 70 مليون جنيه إسترليني.

يشار إلى أن يوفنتوس ومانشستر يونايتد من أبرز الأندية التي راقبت ميلينكوفيتش خلال الصيف الماضي.

#تشيلسي

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