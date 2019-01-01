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براك يطلع السفير الفنزويلي على واقع مكافحة الفساد

الأحد 10 نوفمبر 2019 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

إستقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار الدكتور أحمد براك، في مكتبه بمقر الهيئة في رام الله، اليوم الأحد 10 تشرين الثاني 2019، السفير الفنزويلي في فلسطين ماهر طه، وأطلعه على واقع مكافحة الفساد في فلسطين.

وقال المستشار براك أن هيئة مكافحة الفساد تسعى لتعزيز تعاونها مع مختلف المؤسسات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد، مستعرضا آلية عمل الهيئة وإختصاصاتها وإنجازاتها، موضحا خططها المستقبلية التي تطمح من خلالها لتعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد، وتعزيز مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية في المجتمع الفلسطيني.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل حاليا على إنهاء التحضيرات الخاصة بالمؤتمر الدولي "نزاهة وحوكمة من اجل التنمية المستدامة"، والذي سوف يعقد خلال الفترة الواقعة بين 9-11 كانون الأول 2019، حيث تسعى الهيئة لتعزيز وتوسيع المشاركة المحلية والإقليمية والدولية في هذا المؤتمر، خاصة وانه يعتبر الأول من نوعه في فلسطين.

وأكد المستشار براك خلال اللقاء أن الهيئة بصدد الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لمكافحة الفساد للأعوام 2020-2022، والتي تسعى الهيئة من خلالها لإشراك الكل الفلسطيني في جهود مكافحة الفساد.

بدوره عبر السفير الفنزويلي ماهر طه عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون وفتح آفاق التعاون بين الجانبين، خاصة وأن جريمة الفساد جريمة دولية عابرة للحدود وبحاجة ماسة لتعزيز التعاون الدولي للقضاء عليها، وتمنى التوفيق والنجاح لهيئة مكافحة الفساد في جميع أنشطتها وخططها، وبخاصة مؤتمرها الدولي القادم.

#أحمد براك #هيئة مكافحة الفساد

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