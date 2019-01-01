  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

العاهل الاردني : أعلن اليوم عودة الباقورة والغمر إلى سيادة المملكة الهاشمية

الأحد 10 نوفمبر 2019 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاهل الاردني : أعلن اليوم عودة الباقورة والغمر إلى سيادة المملكة الهاشمية


القدس المحتلة / سما /

أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الأحد، عن انتهاء العمل رسميا بملحقي الباقورة والغمر في اتفاقية وادي عربة وفرض سيادة الأردن الكاملة عل كل شبر فيها.

وقال عبد الله الثاني في خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الثامن عشر: "الانتهاء رسميا العمل بملحقي الباقورة والغمر في اتفاقية السلام وفرض سيادتنا الكاملة على كل شبر منها ... الأزمات في المنطقة ألقت بظلالها على الأردن، والأردن دفع ثمن مواقفه".

وأكد العاهل الأردني على أن مواقف بلاده القومية تجاه القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء الفلسطينيين لإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، "ستبقى ثابتة وغير قابلة للمساومة".

وأشار إلى أن بلاده أنجزت "إصلاحات جريئة" حتى في أصعب الظروف... وباتت الإصلاحات الأصعب خلفنا.... اتخذنا من الإصلاح ودعم الديمقراطية نهجا لا رجعة عنه".

ودعا الحكومة للعمل بجدية وكفاءة للنهوض بالاقتصاد الوطني وطالب السلطات الثلاث بالنهوض بواجباتها.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. "الغارديان" البريطانية تختار صورة متظاهر من غزة كأجمل صورة للعام 2019

ما الذي أشغل سليماني عن خطة الانتقام من إسرائيل ؟

الكشف عن كواليس الاتفاق.. التصويت الأحد لتعيين بينيت وزيراً لجيش الاحتلال

الحوثيون يتوعدون إسرائيل بأقسى الضربات قريبا

تل ابيب توضح حقيقة وجود تقدم بمفاوضات "صفقة تبادل" مع حماس!

لجنة الانتخابات المركزية تكشف عن موعد عودتها إلى قطاع غزة للقاء قيادة حركة حماس والفصائل

داخلية غزة تعلن بدء إجراء الفحص الطبي للمتقدمين لوظيفة أفراد

الأخبار الرئيسية

نتنياهو : لدينا علاقات مستمرة مع 6 دول عربية على الأقل

يديعوت تكشف عن أبرز التحديات أمام وزير حرب الاحتلال الجديد ..غزة أهمها

ما الذي أشغل سليماني عن خطة الانتقام من إسرائيل ؟

تقدير إسرائيلي : سلوك حماس على حدود غزة يشكل تحديا أمنيا

موقع عبري : جيش الاحتلال يواجه تهديدا غير مسبوق