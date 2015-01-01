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تقرير تركي : روسيا خططت لتفجير قصر أردوغان

الأحد 10 نوفمبر 2019 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير تركي : روسيا خططت لتفجير قصر أردوغان


وكالات

شعرت السلطات التركية بالقلق من أن الروس ربما خططوا لتفجير قصر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ، في أعقاب سقوط طائرة روسية من طراز SU-24 بواسطة طائرة تركية من طراز F-16 في 24 نوفمبر 2015 وفقًا لوثيقة مخابرات سرية حصل عليها موقع "Nordic Monitor" التركي.
ووفقًا للمكالمات التي جمعها مدير الاستخبارات في منظمة الاستخبارات الوطنية في تركيا (MITSIB) ، وتم تسجيل المحادثة بين العميد السوري والمعروفة فقط باسم عدنان وشخص آخر في 3 ديسمبر 2015. وتحدث الاثنان عن اجتماع قادم في 30 ديسمبر 2015 بين جنرال روسي تم التعرف عليه سيرجي وضابط مجهول آخر من القوات الحكومية السورية . كان من المقرر عقد الاجتماع في قاعدة حميم الجوية التي تديرها روسيا جنوب شرق مدينة اللاذقية ، ومن المتوقع أن يأتي الجنرال الروسي من منطقة كساب السورية ، الواقعة في محافظة اللاذقية بشمال غرب سوريا.
سيناقش كبار المسؤولين إمكانية تحميل الطائرات المقاتلة الروسية SU-22 و SU-34 حمولة ثقيلة ويقوم الروس بتحديث السوريين حول الأهداف والغايات. هكذا نقل عن المسؤول الروسي في إحدى المحادثات.
الرسالة التي تم الكشف عنها بخصوص التخطيط لتفجير قصر أردوغان تم توزيعها على أعلى المستويات في الجيش التركي ووصلت حتى إلى رئيس الأركان وإدارات العمليات والاستخبارات.
وتم الكشف عن مذكرة الاستخبارات أثناء تفتيش منزل ومكتب عثمان كاردل، الذي كان رئيسًا للعمليات التركية في العمليات الدولية للجيش التركي حتى محاولة الانقلاب في يوليو 2016 ، عندما تمت محاكمته، لكن على الرغم من فشل الانقلاب ، حُكم على كارديل بالسجن المؤبد في يونيو 2019

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