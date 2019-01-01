قلقيلية: اللواء رواجبة يفتتح دوار الشهيد ياسر عرفات

قلقيلية / سما /

افتتح اللواء رافع رواجبة محافظ قلقيلية دوار الشهيد ياسر عرفات وسط مدينة قلقيلية.

وشارك في الافتتاح د.هاشم المصري رئيس بلدية قلقيلية، محمود ولويل أمين سر حركة فتح و ممثلو القوى الوطنية، قائد المنطقة العميد غازي بشارات ومدراء الأجهزة الأمنية، طارق شاور رئيس الغرفة التجارية، وممثلي المؤسسات الرسمية والشعبية.

وفي كلمته اشاد المحافظ بمؤسسات المحافظة الوفية للشهيد ابو عمار شاكرا لبلدية قلقيلية هذه اللفتة، مثمنا هذا الموقف النضالي بتسمية هذا الدوار باسمه تخليدا لذكراه الخامسة عشر، منوها الى ان ابو عمار كان حالة استثنائية في تاريخ الشعب الفلسطيني، ونضاله عبر عن عزة وكرامة وكبرياء الشعب الفلسطيني، مؤكدا الوفاء له والسير على نهجه حتى تحقيق الحلم واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيرا الى الدور الذي تقوم به القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس المكمل لدور الرئيس الراحل ابو عمار الذي قضى دفاعا عن الحق الفلسطيني والثوابت الفلسطينية.

بدوره اشار ولويل الى ان افتتاح هذا الدوار هو اقل ما يمكن ان يقدم الهامة عالية مثل ياسر عرفات، ونعد ياسر عرفات الشهيد الخالد فينا بان نستمر على خطاه.

من ناحيته اكد رئيس البلدية ان افتتاح هذا الدوار تعبيرا عن وفاء اهالي قلقيلية للقائد الرمز ابو عمار في ذكراه الخامسة عشر، مؤكدا الوفاء له والسير على نهجه حتى تحقيق الحلم الفلسطيني بالحرية والاستقلال.