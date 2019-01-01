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40 شاعرا يصدحون بقصائدهم فى مهرجان الأقصر للشعر العربي

الأحد 10 نوفمبر 2019 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
40 شاعرا يصدحون بقصائدهم فى مهرجان الأقصر للشعر العربي


وكالات / سما /

تنطلق بمدينة الأقصر التاريخية فى صعيد مصر يوم الأربعاء المقبل، الموافق 14 تشرين ثان ، فعاليات النسخة الرابعة من "مهرجان الأقصر للشعر العربي" ، وذلك بمشاركة مثقفين وشعراء من مصر والعالم العربى.

وقال الشاعر حسين القباحى، مدير بيت الشعر فى الأقصر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم السبت إن المهرجان ، الذى ينظمه بيت الشعر للعام الرابع على التوالى، ويستمر أربعة أيام، سيقام برعاية الشيخ سلطان بن محمد القاسمى، حاكم الشارقة، وحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وعبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بإمارة الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير مدير الشؤون الثقافية بالدائرة.

وأشار القباحي إلى أن المهرجان سيشهد مجموعة أمسيات شعرية يشارك فيها 40 من الشعراء المصريين، بجانب ندوات ثقافية، ومعرض لفنون الخط العربي، وعروض للفنون الشعبية والتراث والموسيقى العربية، والإحتفاء بتوقيع خمسة إصدارات ثقافية وشعرية جديدة لبيت الشعر بالأقصر.

وأضاف أن "مهرجان الأقصر للشعر العربي" هو أحد ثمار بيت الشعر فى المحافظة، والذى يطل على طريق الكباش الفرعوني الشهير، وأن النسخة الرابعة من المهرجان تأتى لتتمم أربعة سنوات من عمر بيت الشعر، الذى حرص منذ إنشائه على إكتشاف مواهب شعرية ونقدية جديدة وتشجيعها، والوصول إلى الجمهور العام غير النوعي من خلال إقامة الأمسيات والأنشطة في الجامعات والمؤسسات التعليمية، والتواصل مع المؤسسات الثقافية، وخاصة الرسمية التابعة لوزارة الثقافة ، تواصلا خلاقا مثمرا نتج عنه تقديم هذه المؤسسات الدعم اللازم لبيت الشعرفي الأقصر .

ووجه الشاعر القباحى، الشكر لدائرة الثقافة بإمارة الشارقة، لدعمها لبرنامج النشر ببيت الشعر فى الأقصر، حيث تم خلال الأعوام الثلاثة الماضية إصدار قرابة 14 كتابا في مجالات الشعر والنقد واللغة.

يذكر أن بيت الشعر بالأقصر هو واحد من بيوت الشعر التى أقيمت برعاية حاكم الشارقة فى عدد من المدن العربية هى مراكش والخرطوم والقيروان والقاهرة ونواكشوط، بجانب الأقصر والشارقة.

#مهرجان الأقصر #الشعر #الشعراء

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