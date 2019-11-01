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تغريدات.. الاردنيون يطالبون بتطبيق عقوبة "العين بالعين" بجريمة جرش

الأحد 10 نوفمبر 2019 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
تغريدات.. الاردنيون يطالبون بتطبيق عقوبة "العين بالعين" بجريمة جرش


وكالات / سما /

اثارت حادثة اعتداء زوج على زوجته واقتلاع عينيها داخل منزلهما في محافظة جرش، عاصفة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك وتويتر" وذلك لحجم بشاعتها!.

وطالب ناشطون منذ امس الجمعة، القضاء الاردني بتطبيق عقوبة "العين بالعين"، وهي اقتلاع عيني الزوج، مع احتمالية اجراء عملية جراحية ووضعهما لزوجته، التي فقدت بصرها جراء تصرف وحشي تخلى عن كل القيم الانسانية والدينية.

وكان مواطن اقدم على اقتلاع عيني زوجته، بعد خلافات عائلية بينهما، الامر الذي ادى الى فقدان بصرها، علماً ان الاجهزة الامنية تمكنت من القاء القبض على زوجها والتحقيق ما زال جار معه تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

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