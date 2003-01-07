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هيئة الأسرى تحمل الاحتلال المسؤولية عن صحة الأسير المسن موفق عروق

الأحد 10 نوفمبر 2019 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

حملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، سلطات الاحتلال وإدارة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة وصحة الأسير المسن موفق نايف حسن عروق (75عاماً) من سكان مدينة الناصرة، في ظل التدهور المتواصل على وضعه الصحي.

وحذَّرت الهيئة، في بيان، من خطورة الحالة الصحية للأسير عروق الذي يعاني من مشاكل عدة، أبرزها اكتشاف إصابته بمرض السرطان في الكبد والمعدة بعد مرور 15عاماً على اعتقاله؛ نتيجة ظروف الاعتقال السيئة والإهمال الطبي الذي يتعرض له وجعله فريسة سهلة للأمراض لتنهش جسده كغيره من الأسرى المرضى.

ولفتت الهيئة إلى أنه يقبع بظروف احتجاز قاسية في معبار سجن عسقلان، يعاني من آلام بالصدر والاضلاع والقدمين والرأس ومختلف انحاء جسده، بالإضافة الى آلام بالحلق.

يذكر ان الأسير عروق من مواليد 1945، وقد اعتقل بتاريخ 7/1/2003 وكان عمره حينها 58عاماً.

#هيئة الأسرى #الاحتلال

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