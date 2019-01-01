الجلاء يرتقي للوصافة.. ونماء يتفوق على البريج

غزة / سما /

سحق الجلاء منافسه العطاء (4-0), ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر والأخير من مرحلة ذهاب دوري الدرجة الأولى.

وسجل رباعية الجلاء علاء ضهير "هدفين" (6 و49), وطلال جندية (80), وإسماعيل أبو دان (87), ليرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني مؤقتا, ويتوقف رصيد العطاء عند 3 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير.

خدمات البريج – نماء (1-2)

واقتنص نماء فوزا غاليا من "أنياب" نظيره خدمات البريج (2-1).

وأحرز هدفي نماء هاشم عبد ربه (19), وفادي عساف (80), وسجل هدف خدمات البريج ماهر عبدو (97).

ورفع الفائز رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر مؤقتا, وبقي رصيد الخاسر 16 نقطة في المركز السادس مؤقتا.