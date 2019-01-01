  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشعبية: صمود أهلنا في العيسوية سيفشل مخططات عزلها وفصلها

الأحد 10 نوفمبر 2019 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

تقدمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالتحية لاهالي بلدة العيسوية كباراً وصغاراً وشباباً، نساءً ورجالاً، الذين يتصدون ببسالة وشجاعة منقطعة النظير لقوات للاحتلال الذي يشن حملة استهداف متواصلة ومسعورة ضد البلدة.

واعتبرت الجبهة أن استمرار جرائم الاحتلال بحق أهالي البلدة التي تصاعدت فجر اليوم الأحد من اقتحام للبيوت والاعتداء على الأهالي الآمنين، وشن سلسلة اعتقالات بصفوف الشباب هي حملة مبيتة ومخطط لها تأتي في سياق المحاولات الاحتلالية لفصل وعزل البلدة عن مدينة القدس، عبر تطويقها بجدار اسمنتي يصل ارتفاعه إلى تسعة أمتار، وطوله كيلومتر ونصف.

وشددت الجبهة على صمود اهالي في البلدة الذي سيفشل هذه المخططات التي لن تنجح في كسر إرادتهم والنيل من عزيمتهم، فلطالما شكّلت بلدة العيسوية شوكة دائمة في حلق الاحتلال والمستوطنين.

ودعت الجبهة إلى ضرورة توفير دعم حقيقي وجاد لصمود بلدات وقرى وأحياء القدس التي تُشكّل درعاً وسياجاً لعاصمة فلسطين وهاجساً دائماً للاحتلال.

وختمت الجبهة بيانها، مؤكدة أن تصاعد الحرب الممنهجة على أحياء مدينة القدس يهدف إلى ترحيل سكانها، وعزلها عن بعضها البعض وخصوصاً بلدة العيسوية يتطلب تحركاً وطنياً شعبياً ورسمياً، من خلال خطوات جدية عملية وليست شكلية، فالمخطط كبير وبحاجة إلى وحدة موقف ورد ناجع.

#الجبهة الشعبية #بلدة العيسوية

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. "الغارديان" البريطانية تختار صورة متظاهر من غزة كأجمل صورة للعام 2019

مسؤول إسرائيلي كبير يوجه رسالة لوزير الجيش الجديد حول غزة .. هذه مفادها!

تل ابيب توضح حقيقة وجود تقدم بمفاوضات "صفقة تبادل" مع حماس!

لجنة الانتخابات المركزية تكشف عن موعد عودتها إلى قطاع غزة للقاء قيادة حركة حماس والفصائل

داخلية غزة تعلن بدء إجراء الفحص الطبي للمتقدمين لوظيفة أفراد

الحوثيون يتوعدون إسرائيل بأقسى الضربات قريبا

الشعبية :يجب السماح بإقامة حفل تأبين للشهيد عرفات وإمكانية قائمة للانتخابات وفق قانون التمثيل النسبي

الأخبار الرئيسية

ما الذي أشغل سليماني عن خطة الانتقام من إسرائيل ؟

تقدير إسرائيلي : سلوك حماس على حدود غزة يشكل تحديا أمنيا

ليبرمان عن نتنياهو وغانتس: "سأدعم من يقدم التنازلات"

موقع عبري : جيش الاحتلال يواجه تهديدا غير مسبوق

بيبي

الكشف عن كواليس الاتفاق.. التصويت الأحد لتعيين بينيت وزيراً لجيش الاحتلال