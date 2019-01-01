اشتيه يلتقي الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين

رام الله / سما /

استقبل رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه الأمانة العامة للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، وأعضاء من المجلس الإداري في الاتحاد وأعضاء المكتب الحركي المركزي للكتاب ، برئاسة الأمين العام للاتحاد الشاعر مراد السوداني، في مقر مجلس الحكومة في مدينة رام الله، لاطلاعه على خطة الاتحاد في المرحلة المقبلة.

وأكد اشتيه على دعم الحكومة للاتحاد ووقوفها بجانب الكتاب والأدباء لأنهم حماة الثقافة وصنّاع الأدب وحراس الإبداع، ومؤكداً على دعم الحكومة للمشاريع التي يطرحها الاتحاد لتطوير الأداء ولخدمة الأعضاء.

وأوضح اشتيه على ضرورة تكاتف الجهود المبدعة، والأقلام المخلصة في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الشعب الفلسطيني، والتصدي للرواية الإسرائيلية المزيفة والتي تحاول تضليل الرأي العام العالمي، فدور الكتّاب والأدباء لا يقل مسئولية عن الأدوار الأخرى التي تصنع المستقبل الفلسطيني.