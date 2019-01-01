الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين على الأقل من الضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية واليوم الأحد، خمسة مواطنين على الأقل من الضفة، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين، وتسليم بلاغات لآخرين لمقابلة مخابراتها.

وقال نادي الأسير، في بيان، إن مواطنين جرى اعتقالهما من بلدة بيت أمر شمال الخليل، وهما: محمد كساب أبو دية (23 عاماً)، وبشار يوسف الطيط (19 عاماً)، فيما جرى اعتقال لمواطن آخر من محافظة بيت لحم وهو أمير سمير خميس (18 عاماً).

يُضاف إلى المعتقلين مواطنين من بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة، وهما: أحمد فتحي المصري، وخضر أبو الحمص، حيث جرى اعتقالهما خلال مواجهات اندلعت بين أهالي البلدة وقوات الاحتلال، عقب قيام الأخيرة بالاعتداء على المواطنين.