ليستر سيتي يصعق أرسنال في البريميرليج

وكالات / سما /

حقق فريق لبستر سيتي فوزاً صاعقاً على حساب نظيره فريق أرسنال , بنتيجة 2-0 , في إطار مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي , في اللقاء الذي أقيم على ملعب " ووكرز " .



ليرفع فريق ليستر سيتي رصيده الى 26 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً بجانب فريق تشيلسي , في حين تجمد رصيد فريق أرسنال عند النقطة 17 في المركز السادس عشر مؤقتاً .



وسجل فريق ليستر سيتي هدف التقدم عن طريق المهاجم , جيمي فاردي , بعدما تلقى تمريرة من داخل منطقة الجزاء قبل أن يسددها في الشباك في الدقيقة " 68 " .



وفي الدقيقة " 75 " سجل فريق ليستر هدف ثاني عن طريق , جيمس ماديسون , بعد كرة وصلت الى فادري الذي هيأها الى ماديسون الذي سدد كرة في الشباك .