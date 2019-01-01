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ليستر سيتي يصعق أرسنال في البريميرليج

الأحد 10 نوفمبر 2019 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليستر سيتي يصعق أرسنال في البريميرليج


وكالات / سما /

حقق فريق لبستر سيتي فوزاً صاعقاً على حساب نظيره فريق أرسنال , بنتيجة 2-0 , في إطار مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي , في اللقاء الذي أقيم على ملعب " ووكرز " .


ليرفع فريق ليستر سيتي رصيده الى 26 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً بجانب فريق تشيلسي , في حين تجمد رصيد فريق أرسنال عند النقطة 17 في المركز السادس عشر مؤقتاً .


وسجل فريق ليستر سيتي هدف التقدم عن طريق المهاجم , جيمي فاردي , بعدما تلقى تمريرة من داخل منطقة الجزاء قبل أن يسددها في الشباك في الدقيقة " 68 " . 


وفي الدقيقة " 75 " سجل فريق ليستر هدف ثاني عن طريق , جيمس ماديسون , بعد كرة وصلت الى فادري الذي هيأها الى ماديسون الذي سدد كرة في الشباك . 

#البريميرليج #ليستر سيتي #أرسنال

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