اليونايتد يستعد لتلقي عرضًا جديدًا من ريال مدريد لضم بوجبا

وكالات / سما /

كشفت صحيفة مترو البريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يتوقع وصول عرضًا جديدًا من ريال مدريد الإسباني من أجل الفرنسي بول بوجبا في المستقبل القريب.

وحاول لوس بلانكوس إحضار اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا في الصيف إلى سانتياجو بيرنابيو لكنه لم يستطع تلبية مطالب الشياطين الحمر للتنازل عنه.

واشترط يونايتد الحصول على 179 مليون جنيه إسترليني من أجل بيع بوجبا إلى ريال مدريد مما جعل الصفقة تنهار.

ووفقًا لصحيفة مترو الإنجليزية، فإن النادي الملكي يستعد للعودة بعرضٍ جديد من أجل بطل كأس العالم وسيُدرج فيه لاعبه الكولومبي خاميس رودريجيز بالإضافة إلى رسوم مالية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مانشستر يونايتد ليسوا مُعجبين رغم ذلك بنجم لوس كافيتيروس في الوقت الحالي لكنهم يفضلون استبدال بوجبا بالدنماركي كريستيان إريكسن أو الإنجليزي جيمس ماديسون.

الجدير بالذكر أن المدير الفني لمانشستر يونايتد النرويجي أولي جونار سولشاير أعلن أن بوجبا لن يكون مُتاحًا للمشاركة مع الفريق حتى شهر ديسمبر بسبب إصابته في الكاحل.