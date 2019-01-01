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طلبة يطعنون مدرسهم بالسكين في قباطية جنوب جنين

الأحد 10 نوفمبر 2019 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طلبة يطعنون مدرسهم بالسكين في قباطية جنوب جنين


رام الله / سما /

أقدمت مجموعة من طلبة مدرسة معاذ بن جبل في قباطية جنوب جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة، صباح يوم الأحد، على طعن معلمهم بالسكين أمام مبنى المدرسة، واعتدوا على مركبته.

وأفادت مصادر محلية، بأن طلبة من المدرسة هاجموا مركبة المُعلّم "أ. ن" من جنين، ثم طعنوه بالسكين لدى وصوله المدرسة، ونُقل إلى مستشفى الرازي للعلاج، وحالته مستقرة.

وأشارت المصادر إلى أن معلمي مدارس قباطية أعلنوا الإضراب وتعليق الدوام اليوم في المدارس، وتوجهوا للاعتصام في مديرية التربية والتعليم احتجاجًا على تكرار حالات الاعتداء على معلمي المدارس.

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