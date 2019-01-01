طلبة يطعنون مدرسهم بالسكين في قباطية جنوب جنين

رام الله / سما /

أقدمت مجموعة من طلبة مدرسة معاذ بن جبل في قباطية جنوب جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة، صباح يوم الأحد، على طعن معلمهم بالسكين أمام مبنى المدرسة، واعتدوا على مركبته.

وأفادت مصادر محلية، بأن طلبة من المدرسة هاجموا مركبة المُعلّم "أ. ن" من جنين، ثم طعنوه بالسكين لدى وصوله المدرسة، ونُقل إلى مستشفى الرازي للعلاج، وحالته مستقرة.

وأشارت المصادر إلى أن معلمي مدارس قباطية أعلنوا الإضراب وتعليق الدوام اليوم في المدارس، وتوجهوا للاعتصام في مديرية التربية والتعليم احتجاجًا على تكرار حالات الاعتداء على معلمي المدارس.