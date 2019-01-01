  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو.. فوز عريض لبرسلونة وهاتريك لـ ميسي

الأحد 10 نوفمبر 2019 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. فوز عريض لبرسلونة وهاتريك لـ ميسي


وكالات / سما /

نجح فريق نادي برشلونة في تحقيق فوز عريض على حساب ضيفه، سيلتا فيجو في مباراة الليلة.

البلوجرانا استضاف سيلتا على ملعب كامب نو لحساب الجولة 13 من عمر الدوري الإسباني.

البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجح في تسجيل الهدف الافتتاحي من علامة الجزاء في الدقيقة 23، قبل أن يدرك الفريق الزائر التعادل بتوقيع لوكاس أولازا من ركلة حرة مباشرة، سددها المدافع الأوروجوياني بشكل رائع لتغالط جدار برلين، تير شتيجن.

إلا أن الحاصل على جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم 2019، ميسي، عاد ليحرز هدف التقدم لمصلحة البرسا في الدقيقة الأولى من الوقت البديل من ركلة حرة أيضاً، بالاختصاص.

وفي الشوط الثاني، عاد ميسي ليسجل مرة أخرى من ركلة حرة في الدقيقة 48، قبل أن يختتم البديل سيرجيو بوسكيتس خماسية البرسا في الدقيقة 85 من تسديدة جميلة.

ودخل بوسكيتس بديلاً في الدقيقة 23 على حساب نيلسون سيميدو المصاب، كما دخل عثمان ديمبيلي في بداية الشوط الثاني على حساب الصغير أنسو فاتي وعاد لويس سواريز إلى تشكيلة البلوجرانا بنزوله بديلاً لجريزمان في الدقيقة 73.

بهذه النتيجة، يستعيد برشلونة ريادة جدول ترتيب الدوري الإسباني، متفوقاً على ريال مدريد صاحب الـ 25 نقطة أيضاً، بفارق الأهداف.

#برشلونة #سيلتا فيغو

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. "الغارديان" البريطانية تختار صورة متظاهر من غزة كأجمل صورة للعام 2019

مسؤول إسرائيلي كبير يوجه رسالة لوزير الجيش الجديد حول غزة .. هذه مفادها!

تل ابيب توضح حقيقة وجود تقدم بمفاوضات "صفقة تبادل" مع حماس!

لجنة الانتخابات المركزية تكشف عن موعد عودتها إلى قطاع غزة للقاء قيادة حركة حماس والفصائل

داخلية غزة تعلن بدء إجراء الفحص الطبي للمتقدمين لوظيفة أفراد

الحوثيون يتوعدون إسرائيل بأقسى الضربات قريبا

الشعبية :يجب السماح بإقامة حفل تأبين للشهيد عرفات وإمكانية قائمة للانتخابات وفق قانون التمثيل النسبي

الأخبار الرئيسية

ما الذي أشغل سليماني عن خطة الانتقام من إسرائيل ؟

تقدير إسرائيلي : سلوك حماس على حدود غزة يشكل تحديا أمنيا

ليبرمان عن نتنياهو وغانتس: "سأدعم من يقدم التنازلات"

موقع عبري : جيش الاحتلال يواجه تهديدا غير مسبوق

بيبي

الكشف عن كواليس الاتفاق.. التصويت الأحد لتعيين بينيت وزيراً لجيش الاحتلال