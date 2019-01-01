فيديو.. فوز عريض لبرسلونة وهاتريك لـ ميسي

وكالات / سما /

نجح فريق نادي برشلونة في تحقيق فوز عريض على حساب ضيفه، سيلتا فيجو في مباراة الليلة.

البلوجرانا استضاف سيلتا على ملعب كامب نو لحساب الجولة 13 من عمر الدوري الإسباني.

البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجح في تسجيل الهدف الافتتاحي من علامة الجزاء في الدقيقة 23، قبل أن يدرك الفريق الزائر التعادل بتوقيع لوكاس أولازا من ركلة حرة مباشرة، سددها المدافع الأوروجوياني بشكل رائع لتغالط جدار برلين، تير شتيجن.

إلا أن الحاصل على جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم 2019، ميسي، عاد ليحرز هدف التقدم لمصلحة البرسا في الدقيقة الأولى من الوقت البديل من ركلة حرة أيضاً، بالاختصاص.

وفي الشوط الثاني، عاد ميسي ليسجل مرة أخرى من ركلة حرة في الدقيقة 48، قبل أن يختتم البديل سيرجيو بوسكيتس خماسية البرسا في الدقيقة 85 من تسديدة جميلة.

ودخل بوسكيتس بديلاً في الدقيقة 23 على حساب نيلسون سيميدو المصاب، كما دخل عثمان ديمبيلي في بداية الشوط الثاني على حساب الصغير أنسو فاتي وعاد لويس سواريز إلى تشكيلة البلوجرانا بنزوله بديلاً لجريزمان في الدقيقة 73.

بهذه النتيجة، يستعيد برشلونة ريادة جدول ترتيب الدوري الإسباني، متفوقاً على ريال مدريد صاحب الـ 25 نقطة أيضاً، بفارق الأهداف.