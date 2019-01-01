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جهة إسرائيلية تدرس تقديم استئناف ضد تعيين بينيت وزيرًا للجيش

الأحد 10 نوفمبر 2019 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جهة إسرائيلية تدرس تقديم استئناف ضد تعيين بينيت وزيرًا للجيش


القدس المحتلة / سما /

ذكرت منظمة "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل"، أنها تدرس تقديم استئناف أمام المحكمة العليا الإسرائيلية ضد تعيين نفتالي بينيت أحد قادة حزب اليمين الجديد، وزيرًا للجيش.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن المنظمة تعتبر أن هذا التعيين ينتهك القانون، كما أنه يعارض القانون الذي يروج له بينيت منذ أشهر والذي يقضي بأن تكون أي حكومة مقيدةً بـ 18 وزيرًا فقط.

وسيتم اليوم بحضور بينيت نفسه، التصويت داخل الحكومة على تعيينه وزيرًا، وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل في إسرائيل وخاصةً لدى أحزاب الوسط واليسار التي هاجمت قرار تعيينه في هذه الفترة الانتقالية للحكومة الحالية.

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