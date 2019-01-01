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نتنياهو وشاكيد ينفيان اندماج الليكود واليمين الجديد

الأحد 10 نوفمبر 2019 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو وشاكيد ينفيان اندماج الليكود واليمين الجديد


القدس المحتلة / سما /

نفى كل من بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، وإيليت شاكيد زعيمة حزب اليمين الجديد، الليلة الماضية، أن هناك اندماجا بين الحزبين، كما أعلن في بعض وسائل الإعلام العبرية مساء الخميس، بهدف خوض الانتخابات معًا.

وبحسب يديعوت أحرونوت، فإن نتنياهو أبلغ وزراء وأعضاء كنيست حزبه، إنه لا يوجد دمج حقيقي وفعلي، وأن تعيين نفتالي بينيت وزيرًا للجيش جاء لاعتبارات سياسية سريعة، وأن كل حزب سيخوض الانتخابات لوحده.

وقال نتنياهو للوزراء "شاكيد وبينيت، لن ينضما لليكود، ولا يوجد اتحاد فعلي معهما".

فيما قالت شاكيد في تغريدة عبر تويتر، إنه لا يوجد اتفاق فعلي وحقيقي، وسيبقى كل حزب مستقلًا عن الآخر.

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