الحوثيون يتوعدون إسرائيل بأقسى الضربات قريبا

صنعاء /وكالات/

رأى زعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي أن الفرح والارتياح الأميركي والإسرائيلي لما يحدث في العراق ولبنان حالياً يكشف طبيعة موقفهما، وفق تعبيره.

وقال الحوثي مساء السبت "لن نتردد في إعلان الجهاد ضد العدو الإسرائيلي وتوجيه أقسى الضربات له إذا تورط في أيّ حماقة ضد شعبنا".

وأضاف "موقفنا في العداء لإسرائيل ككيان غاصب هو موقف مبدئي إنساني أخلاقي والتزام ديني".

ونصح ما اسماه "تحالف العدوان" بوقف الحصار على اليمن، وأكد "شعبنا لن يتراجع في مسيرته التحررية التي تحقق له استقلاله التام"، ومشدداً "من يعتدي علينا يتحمل المسؤولية في قراراته".

كما أكد أن استمرار الحصار معناه "أن نستمر في تطوير قدراتنا العسكرية وتوجيه أقسى الضربات وهذا حق مشروع".

ورأى أن "قوى الاستكبار تسخر كل إمكاناتها في سبيل تعزيز سيطرتها على الشعوب، وتعتمد على التضليل وتقويض القيم والأخلاق".

كذلك حذّر الحوثي الشباب اليمني من حالة الفوضى في التلقي الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية، داعياً شعوب الأمة إلى أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع مشاكلها، بما لا يحدث ثغرة للأعداء كما يحدث في العراق ولبنان.