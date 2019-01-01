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موقع عبري : جيش الاحتلال يواجه تهديدا غير مسبوق

الأحد 10 نوفمبر 2019 07:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري : جيش الاحتلال يواجه تهديدا غير مسبوق


القدس المحتلة / سما /

كشف موقع "واللا العبري عن الشكل المستقبلي للطائرات دون طيار.

وذكر الموقع  مساء السبت، أن شكل الطائرات دون طيار مستقبليا سيكون أصغر حجما وأكثر فتكا.

وأوضح الموقع الإلكتروني أن ساحة المعارك ازدادت اشتعالا بدخول الطائرات دون طيار السباق، حيث انتشرت بشكل غير مسبوق، وتركت أثرها على الجيوش العالمية، وليس الجيش الإسرائيلي فحسب.

وذكر الموقع الإخباري العبري أن إسرائيل تخشى من توسع العمل الدولي بتلك الطائرات، مستشهدا بتصريحات رئيس جهاز (الشاباك)، الجنرال ناداف أرغمان، مساء الخميس، من إحباط أكثر من 450 عملية كبيرة، منذ مطلع العام الحالي.

وأوضح الموقع العبري أن توفر أفضل التكنولوجيا في العالم لدى إسرائيل مكنها من إحباط هذا الكم الكبير من العمليات، وجعلها تتمكن من مواكبة تطورات العصر.

وشدد خبير عسكري للموقع العبري، أمير بوخفوط، على أن إيران ليست وحدها التهديد الحقيقي للجيش الإسرائيلي، ولكن هناك سلاح آخر ينضم إلى التحديات التي تواجه إسرائيل مستقبليا، والممثل في الطائرات دون طيار، والذي يمكن أن تحصل عليه أي منظمة "إرهابية" حول العالم.

واعتبر الموقع العبري أن هناك تحديا يواجه إسرائيل، وهو الثورة التكنولوجية المتطورة للطائرات دون طيار، والتي اعتبرها الخبير العسكري بمثابة "ثورة" جديدة تواجه الجيش الإسرائيلي.

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