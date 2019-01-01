اصابة 16 مواطنا بجروح واختناق في اعتداءات للاحتلال في القدس

القدس المحتلة/سما/

اصيب 16 مواطنا على الأقل بجروح واختناق بالغاز السام والمدمع، قبيل منتصف الليلة الماضية ، جراء اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية ، بأن قوات الاحتلال اطلقت قنابل الغاز بكثافة عقب اقتحامها حي الشهيد عبيد في البلدة، واعتدت على المتواجدين في الشارع بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح وبحالات اختناق، عرف منهم عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد ابو الحمص.

وفي وقت لاحق قال مسعفون ميدانيون إنهم قدموا العلاجات اللازمة لـ15 مواطنا اصيبوا بالاختناق جراء الغاز الذي اطلقته قوات الاحتلال، بينهم طفل بعمر 8 سنوات.