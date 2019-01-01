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الطقس: رياح شرقية واستقرار حتى نهاية الأسبوع

الأحد 10 نوفمبر 2019 07:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: رياح شرقية واستقرار حتى نهاية الأسبوع


رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داود الطروة، أن يكون الطقس اليوم الأحد غائماً جزئياً، ومعتدلاً نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.
وفي يوم غد الاثنين لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ومعتدلاً نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وفي يوم الثلاثاء يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صافياً، ومعتدلاً نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.
وفي يوم الأربعاء يكون الطقس صافياً إلى قليل الغيوم، ومعتدلاً نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً، والرياح تهدأ تدريجياً خلال ساعات النهار، وتكون جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وفي يوم الخميس يستمر الطقس صافياً، ومعتدلاً نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً.

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