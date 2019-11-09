  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شاهد.. القسام: مسير عسكري وكلمة للناطق العسكري"أبو عبيدة" في ذكرى "حد السيف"

السبت 09 نوفمبر 2019 10:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. القسام: مسير عسكري وكلمة للناطق العسكري"أبو عبيدة" في ذكرى "حد السيف"


غزة / سما /

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاوم الإسلامية (حماس)، مساء السبت، عن تنظيم مسير عسكري في الذكرى السنوية الأولى لعمليّة "حدّ السيف".

كما ذكرت الكتائب، في تنويه مقتضب نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنّ الناطق باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" سيلقي كلمة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للعملية التي شهدت إحباط مخطط استخباراتي إسرائيلي داخل قطاع غزة.

وأحبطت كتائب القسام في 11 نوفمبر 2018 عملية إسرائيلية كانت تهدف إلى زراعة منظومة تجسس للتنصت على شبكة الاتصالات الخاصة بالمقاومة في القطاع.

وخلال العملية خاض مقاتلو "القسام" اشتباكًا مع القوة الإسرائيلية المتسلّلة؛ الامر الذي أسفر عن مقتل قائدها وإصابة جندي آخر على الأقل، قبل أن تتمكن المقاتلات الإسرائيلية من إخلاء القوة وإنقاذ باقي أعضائها باستخدام غطاء ناري كثيف وقصف جوّي عنيف للمنطقة، كما اسفرت العملية عن استشهاد عدد من المقاومين.

ترقبوا.. المسير العسكري وكلمة الناطق باسم كتائب القسام، في الذكرى السنوية الأولى لعملية حد السيف pic.twitter.com/IPSA7tFPvd

— نبض المقاومة - فلسطين (@nabdmoq04) November 9, 2019

الأكثر قراءة اليوم

دراسة إسرائيلية: 3 خيارات أمام حماس في غزة.. هذه أفضلها

غزة: "اتحاد المقاولين" يكفل شقيق يحيى كراجة ويعد بتدبير مأوى وعمل له

يهودية يمنية ترد على مطبّع سعودي هاجم الفلسطينيين.. ماذا قالت؟

مصر.. النيابة تكشف عن عنصر خطير تسبب في وفاة هيثم أحمد زكي

مسؤول إسرائيلي كبير يوجه رسالة لوزير الجيش الجديد حول غزة .. هذه مفادها!

تقدير إسرائيلي : بينيت وزيرا للحرب يلين مواقفه تجاه حماس

العالم الفلسطيني الدكتور عدنان مجلي يقدم رؤيته لمواجهة المشكلات الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

بيبي

الكشف عن كواليس الاتفاق.. التصويت الأحد لتعيين بينيت وزيراً لجيش الاحتلال

111

حماس تكشف هدف وتفاصيل مشاوراتها مع الفصائل والقوى المجتمعية في غزة بخصوص الانتخابات

الانتخابات تتضمن ثلاث مراحل.. الاحمد: حماس طلبت مهلة من حنا ناصر والرئيس عباس بانتظار ردها

صحيفة : حلحلة ملف الأسرى والمفقودين في مباحثات بين إسرائيل وحماس بالقاهرة

فتح

موجها رسالة للفصائل.. أبو شمالة: الجماهير التي حضرت لإحياء ذكرى الرئيس عرفات اليوم هي الشرعية