شاهد.. القسام: مسير عسكري وكلمة للناطق العسكري"أبو عبيدة" في ذكرى "حد السيف"

غزة / سما /

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاوم الإسلامية (حماس)، مساء السبت، عن تنظيم مسير عسكري في الذكرى السنوية الأولى لعمليّة "حدّ السيف".

كما ذكرت الكتائب، في تنويه مقتضب نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنّ الناطق باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" سيلقي كلمة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للعملية التي شهدت إحباط مخطط استخباراتي إسرائيلي داخل قطاع غزة.

وأحبطت كتائب القسام في 11 نوفمبر 2018 عملية إسرائيلية كانت تهدف إلى زراعة منظومة تجسس للتنصت على شبكة الاتصالات الخاصة بالمقاومة في القطاع.

وخلال العملية خاض مقاتلو "القسام" اشتباكًا مع القوة الإسرائيلية المتسلّلة؛ الامر الذي أسفر عن مقتل قائدها وإصابة جندي آخر على الأقل، قبل أن تتمكن المقاتلات الإسرائيلية من إخلاء القوة وإنقاذ باقي أعضائها باستخدام غطاء ناري كثيف وقصف جوّي عنيف للمنطقة، كما اسفرت العملية عن استشهاد عدد من المقاومين.