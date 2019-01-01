الكشف عن كواليس الاتفاق.. التصويت الأحد لتعيين بينيت وزيراً لجيش الاحتلال

القدس المحتلة / سما /

كشفت قناة 12 العبرية، مساء السبت، تفاصيل وكواليس الاتصالات للتحالف بين الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، وقادة حزب اليمين الجديد إيليت شاكيد ونفتالي بينيت، قبل أن يتقرر تعيين الأخير وزيرًا لجيش الاحتلال.

وبحسب القناة، فإن نتنياهو عرض على بينيت أن يتولى وزارة الخارجية، وأن يتم تعيين يسرائيل كاتس، الوزير الحالي للخارجية، في منصب وزير الجيش، وأن يتم تعيين شاكيد في منصب وزيرة الشتات.

ووفقًا للقناة، فإن كلاً من شاكيد وبينيت رفضا المقترح من قبل نتنياهو، مشيرةً إلى أن لقاء عقد الجمعة بين نتنياهو وبينيت، وعرض على الأخير تولي وزارة الجيش مؤقتًا، فأبدى موافقته.

وقالت شاكيد في تغريدة لها: إن نتنياهو عرض عليها وزارة الرعاية الاجتماعية أو الزراعة، أو المغتربين والشتات، ولكن بعد مشاورات فضلنا أن يكون هناك وزير للجيش متفرغ، واتفقنا أن يكون بينيت، خاصةً أن المرحلة الحالية الانتقالية من الممكن أن تطول.

وأشارت إلى أن حزبها يسعى لأن تكون هناك حكومة يمينية خالصة، وأنها تعمل من أجل إقناع أفيغدور ليبرمان بذلك.

وسيتم غدًا خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية، التصويت على تعيين بينيت وزيرًا للجيش.

وفي السياق ذاته، قال أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، إنه لن يسمح بانتخابات ثالثة، داعيًا نتنياهو وبيني غانتس، زعيم حزب أزرق- أبيض، إلى تشكيل حكومة وحدة.

وحذر أنه في حال لم يقدم أي منهما تنازلاً عن شروطه ويتخذ قرارًا صائبًا، فإن حزبه سينضم إلى من يتنازل لتشكيل حكومة.

وفي حال قرر حزب ليبرمان الانضمام إلى نتنياهو أو غانتس، يستطيع تشكيل حكومة من دون أي عوائق.