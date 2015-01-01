تركيا: "إسرائيل ارادت إقامة دولة إرهابية شمال سوريا ونحن احبطنا ذلك"

انقرة / وكالات /

قال وزير الخارجية التركي مولود شاويش اوغلو السبت ان :"مجموعة من الدول بقيادة إسرائيل، ارادت إقامة دولة إرهابية شمال سوريا ونحن احبطنا هذه البرامج". وجاءت تصريحاته في مؤتمر صحافي مشترك مع مستشار وزير الخارجية الإيراني في مدينة انطاليا التركية.

هذا الأسبوع صرحت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي تسيبي حوطوفيلي، في اجابتها على اقتراح للمساعدة في موضوع الكرد، ان إسرائيل تساعد الكرد عن طريق عدة قنوات، وان هيئات إنسانية تتوجه الى وزارة الخارجية وتحصل على أدوات عن طريق قنوات اتصال في انحاء العالم لتمرير نقل المساعدات الإنسانية.

في خطابة انتقد وزير الخارجية التركي أيضا التصريحات الامريكية حول احتياطات النفط في سوريا وقال :" هم يعترفون علنا انهم هناك بسبب النفط، نحن نتحدث عن دولة لا تخفي الحقيقة انها موجودة في دول أخرى حتى تستولي على مواردها الطبيعية، والأموال التي تأتي من هذه الموارد تستخدم لتمويل المنظمات الإرهابية مثل الجبهة الكردية".

برأي وزير الخارجية التركي ، ان انقرة "فتحت عملية نبع السلام في سوريا من اجل القضاء على الإرهابيين، على النقيض من دول أخرى مثل الولايات المتحدة، الموجودة هناك من أجل الاستيلاء على الموارد الطبيعية للدولة". العملية بدأت قبل شهر، وفي اعقابها دخل الجيش السوري الى المدن الكردية، التي فر منها الالاف.

رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب كان صرح علنا ان الهدف المركزي لوضع القوات الامريكية في المنطقة كان بهدف الدفاع عن النفط في سوريا، فيما صرح الجيش الأمريكي ان هدف تواجده المركزي هو هزيمة داعش. وزير الخارجية التركي قال ان تصريحات ترامب عن النفط السوري تظهر ان الأمريكيين يخالفون القانون الدولي.