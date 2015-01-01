فلسطين تحصد المركز الثاني في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك في دبي

رام الله / سما /

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب عن فوز فلسطين بالمركز الثاني في الدورة الرابعة من مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية في دبي، بمشاركة 68 دولة من مختلف أنحاء العالم، بفوز الحافظة لكتاب الله تعالى أسيل علي محمد أبو صلاح .

وأشار أبو الرب إلى أن الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للقرآن الكريم تلعب دورا بارزا وهاما في مجال إعداد جيل من الشباب الفلسطيني المتميز والمتسلح بالقرآن الكريم، والقادر على المنافسة والفوز في جميع المشاركات التي يخوضها على المستويين المحلي والدولي.

وأهدى أبو الرب هذا الفوز إلى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وإلى رئيس الوزراء، وزير الأوقاف محمد اشتية، وإلى شعبنا الفلسطيني المرابط، مؤكدا أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لمراكز تحفيظ القرآن الكريم، وذلك من منطلق حرص الوزارة على إنشاء جيل يحفظ القرآن الكريم ويعمل به.

بدوره، أكد الوكيل المساعد لتحفيظ القرآن الكريم عاطف صالح، أن هذا الفوز يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها الوزارة، والتي سبق وأن فازت بمراتب عديدة.