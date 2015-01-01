  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بالأسماء.. "فدا": انتخاب الأمين العام ونوابه وأعضاء المكتب السياسي

السبت 09 نوفمبر 2019 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء.. "فدا": انتخاب الأمين العام ونوابه وأعضاء المكتب السياسي


رام الله / سما /

 استكملت اللجنة المركزية للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، اعمال مؤتمره الوطني العام الرابع بانتخاب أعضاء المكتب السياسي للحزب في الوطن والشتات، وذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة المركزية يوم السبت، في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، حيث جرى انتخاب (17) عضوا للمكتب السياسي الجديد لتكتمل عضوية المكتب بشكله النهائي والمكون من (21) رفيقا ورفيقة يمثلون كافة هيئات الحزب على مستوى الوطن والشتات.

وبحسب بيان للحزب يوم السبت، جاء انتخاب أعضاء المكتب السياسي اليوم بعد ان كانت اللجنة المركزية انتخبت الأمين العام للحزب ونوابه الثلاثة.

وفيما يلي نتائج العملية الانتخابية التي جاءت تتويجا لفعاليات المؤتمر الرابع للحزب الذي انتخب اللجنة المركزية للحزب وأوكل لها المؤتمر مسؤولية انتخاب اعضاء المكتب السياسي للحزب والأمين العام ونوابه.
أسماء أعضاء الأمانة العامة للحزب:
1- صالح رأفت امينا عاما للحزب.
2- خالد الخطيب نائبا للأمين العام.
3- سهام البرغوثي نائبا للأمين العام.
4- محمود بحيص نائبا للأمين العام.
أسماء أعضاء المكتب السياسي لحزب فدا:
1- نعمة الحلو
2- سعدي عابد
3- رائف ذياب
4- محمد روقة أبو صخر
5- جمال نصر
6- سمير الزايغ
7- اسلام نصر
8- رتيبة النتشة
9- رياض العطاري
10- نبيلة رزق
11- وليد عطاطرة
12- عدنان اللوباني
13- مصطفى بشارات
14- عدنان حماد
15- ناصر حسون
16- محمد الطيب
17- علي هليل

الأكثر قراءة اليوم

صور تكشف عن ملامح وجنسية المتورط في تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء عام 2015

دراسة إسرائيلية: 3 خيارات أمام حماس في غزة.. هذه أفضلها

غزة: "اتحاد المقاولين" يكفل شقيق يحيى كراجة ويعد بتدبير مأوى وعمل له

يهودية يمنية ترد على مطبّع سعودي هاجم الفلسطينيين.. ماذا قالت؟

مصر.. النيابة تكشف عن عنصر خطير تسبب في وفاة هيثم أحمد زكي

تقدير إسرائيلي : بينيت وزيرا للحرب يلين مواقفه تجاه حماس

مسؤول إسرائيلي كبير يوجه رسالة لوزير الجيش الجديد حول غزة .. هذه مفادها!

الأخبار الرئيسية

الانتخابات تتضمن ثلاث مراحل.. الاحمد: حماس طلبت مهلة من حنا ناصر والرئيس عباس بانتظار ردها

صحيفة : حلحلة ملف الأسرى والمفقودين في مباحثات بين إسرائيل وحماس بالقاهرة

فتح

موجها رسالة للفصائل.. أبو شمالة: الجماهير التي حضرت لإحياء ذكرى الرئيس عرفات اليوم هي الشرعية

لجنة الانتخابات المركزية تكشف عن موعد عودتها إلى قطاع غزة للقاء قيادة حركة حماس والفصائل

قيادي بـ حماس : الرئيس عباس غير جاد في الانتخابات والعمادي نصحنا بترشيح شخصيات غير لامعة