  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

داخلية غزة تعلن بدء إجراء الفحص الطبي للمتقدمين لوظيفة أفراد

السبت 09 نوفمبر 2019 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة تعلن بدء إجراء الفحص الطبي للمتقدمين لوظيفة أفراد


غزة / سما /

أعلنت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية بغزة عن بدء إجراء الفحص الطبي للمتقدمين لوظيفة أفراد للعمل في الأجهزة الأمنية للوزرة وذلك ابتداء من يوم غد الأحد 10 نوفمبر، في مديرية الخدمات الطبية العسكرية غرب مدينة غزة.

ودعت الهيئة المتسابقين إلى الحضور للفحص في تمام الساعة 7 صباحاً، مع مراعةا الشروط التالية:

-أن يكون المتسابق صائماً باستثناء شرب الماء، لمدة لا تقل عن 10 ساعات قبل موعد الفحص.

- ارتداء شورت رياضي تحت الملابس.

- الحضور بدون مرافقين وعدم اصطحاب الجوال.

- إحضار بطاقة الهوية الشخصية.

وأكدت الهيئة بأنه بإمكان المتسابقين الذين يجتازون المقابلات الشخصية الاستعلام عن موعد إجراء الفحص الطبي من خلال هذا الرابط.

وذكرت أنه بإمكان المتسابقين الاطلاع على معايير استبعاد المتقدمين لدى لجنة الفحص الطبي من خلال الرابط.

ملاحظة: يستمر إجراء الفحص الطبي بشكل متزامن للمتسابقين الذين يجتازون المقابلة الشخصية، حيث سيتم إعلامهم برسالة قصيرة عبر الهاتف المحمول.

الأكثر قراءة اليوم

صور تكشف عن ملامح وجنسية المتورط في تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء عام 2015

دراسة إسرائيلية: 3 خيارات أمام حماس في غزة.. هذه أفضلها

غزة: "اتحاد المقاولين" يكفل شقيق يحيى كراجة ويعد بتدبير مأوى وعمل له

يهودية يمنية ترد على مطبّع سعودي هاجم الفلسطينيين.. ماذا قالت؟

جريمة بشعة .. زوج يقتلع عيني زوجته في الأردن

مصر.. النيابة تكشف عن عنصر خطير تسبب في وفاة هيثم أحمد زكي

قيادي بفتح: ممارسات حماس تجاه عناصرنا في غزة "لا تبشر بخير" ويوجه رسالة للفصائل..

الأخبار الرئيسية

فتح

موجها رسالة للفصائل.. أبو شمالة: الجماهير التي حضرت لإحياء ذكرى الرئيس عرفات اليوم هي الشرعية

لجنة الانتخابات المركزية تكشف عن موعد عودتها إلى قطاع غزة للقاء قيادة حركة حماس والفصائل

قيادي بـ حماس : الرئيس عباس غير جاد في الانتخابات والعمادي نصحنا بترشيح شخصيات غير لامعة

ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

9998858974

الشعبية :يجب السماح بإقامة حفل تأبين للشهيد عرفات وإمكانية قائمة للانتخابات وفق قانون التمثيل النسبي