داخلية غزة تعلن بدء إجراء الفحص الطبي للمتقدمين لوظيفة أفراد

غزة / سما /

أعلنت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية بغزة عن بدء إجراء الفحص الطبي للمتقدمين لوظيفة أفراد للعمل في الأجهزة الأمنية للوزرة وذلك ابتداء من يوم غد الأحد 10 نوفمبر، في مديرية الخدمات الطبية العسكرية غرب مدينة غزة.

ودعت الهيئة المتسابقين إلى الحضور للفحص في تمام الساعة 7 صباحاً، مع مراعةا الشروط التالية:

-أن يكون المتسابق صائماً باستثناء شرب الماء، لمدة لا تقل عن 10 ساعات قبل موعد الفحص.

- ارتداء شورت رياضي تحت الملابس.

- الحضور بدون مرافقين وعدم اصطحاب الجوال.

- إحضار بطاقة الهوية الشخصية.

وأكدت الهيئة بأنه بإمكان المتسابقين الذين يجتازون المقابلات الشخصية الاستعلام عن موعد إجراء الفحص الطبي من خلال هذا الرابط.

وذكرت أنه بإمكان المتسابقين الاطلاع على معايير استبعاد المتقدمين لدى لجنة الفحص الطبي من خلال الرابط.

ملاحظة: يستمر إجراء الفحص الطبي بشكل متزامن للمتسابقين الذين يجتازون المقابلة الشخصية، حيث سيتم إعلامهم برسالة قصيرة عبر الهاتف المحمول.