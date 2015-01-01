موجها رسالة للفصائل.. أبو شمالة: الجماهير التي حضرت لإحياء ذكرى الرئيس عرفات اليوم هي الشرعية

غزة / سما /

قال معتمد حركة "فتح" - ساحة غزة النائب ماجد أبو شمالة، أن الجماهير التي حضرت إلى الميدان لإحياء ذكرى الرئيس الراحل ياسر عرفات اليوم، هي الشرعية، مضيفاً "هذه هي الشرعية شرعية الميدان فأنتم الشرعية وغيركم كغثاء السيل".

ووجه أبو شمالة في كلمة له خلال مهرجان إحياء الذكرى الـ15 للرئيس الراحل أبو عمار، التحية لشهداء العمل الإسلامي والوطني وللأسرى في السجون وعلى راسهم النائب مروان البرغوثي.

وتابع "نفتقد أبو عمار أمام تغول الواقع الذي نعيشه اليوم، أبو عمار وحده هو من يمثلنا ويمثل الشعب الفلسطيني، نأمل من الله ان يعيد علينا مثل هذا اليوم وقد من على الامة العربية والإسلامية بالأمن والأمان".

ودعا كل فصائل العمل الوطني والإسلامي عدم ترك أي ذريعة لعدم إجراء الانتخابات، من خلال رفض هذه الانتخابات، حيث جدد تأكيده على ضرورة المشاركة في الانتخابات مع قائمة موحدة للحركة، مضيفاً: ولكن من خلال اختيار القواعد لها وعلى رأس الذين يجب أن تختارهم القواعد الرئيس عباس نفسه فإن اختارته القواعد سوف نلتزم به، وانا سأقولها بملئ الفم لا تنتخبوا عباس".

وأوضح أنه تم إنشاء لجنة قبل 15 عاماً لمتابعة قضية اغتيال الرئيس الراحل لكنها لم تعلن حتى الأن رغم أن الرئيس أعلن معرفته بالقاتل، متسائلاً: لماذا لم تعلن حتى الأن؟!.

وأضاف: نعم قاتل أبيه لا يرث بعد 15 عام نريد أن نعلم من هو القاتل الذي ساعد في اغتيال الرئيس عرفات، مؤكداً أن الذين انشقوا عن حركة "فتح" هم الذين لا يلتزمون بنظامها الداخلي.

وأوضح أن من حق كل فلسطيني إحياء ذكرى الشهيد ياسر عرفات، متسائلاً: لماذا لا يتم احياء ذكرى الرئيس عباس في رام الله؟.

وقال: نحن كما قال الشهيد ياسر عرفات نحن لا بنخاف ولا بنضبع وعلى من يتلقون تعليمات أجهزة الأمن أن يخشونا.