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طقوس خاصة لاحتفالية المولد النبوي في نابلس

السبت 09 نوفمبر 2019 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
طقوس خاصة لاحتفالية المولد النبوي في نابلس


نابلس / سما /

تزينت شوارع وحارات واسواق بلدة نابلس القديمة، في ذكرى المولد النبوي الشريف، بالاوراق والبالونات ذات الألوان الزاهية والرايات المزركشة، وانبعثت روائح البخور من كل زاوية، فيما جابت الفرقة الصوفية المعروفة بـ"عدة الشيخ نظمي" الشوارع وهي تقرع الصولجانات النحاسية بايقاع جميل وتردد مدائح نبوية وابتهالات دينية ابتهاجا بهذه المناسبة العظيمة.

هذه بعض من مشاهد تنفرد فيها نابلس او "دمشق الصغرى" عن غيرها من المدن الفلسطينية في احياء هذه المناسبة وغيرها من المناسبات، في دلالة على تمسك اهالي المدينة بموروثهم الديني والتاريخي وعاداتهم وتقاليدهم العريقة، رغم اختلاف الوسائط والوسائل التي غيرت وبتسارع كبير نمط العيش والحياة في هذا العصر.

لقد تبارى متطوعون واصحاب محلات تجارية في هذه اليوم، بتعليق الزينة الورقية ذات الالوان الزاهية في الشوارع والازقة وبين القناطر وقباب المنازل العتيقة فأضفت عليها جمالا فوق جمال.

الحلوى المجانية في هذه المناسبة تجدها في كل ناحية وفي كل شارع، وقد تتناثر عليك من اعلى دون ان تعرف من اين اتتك، فمعظم اصحاب المحلات قد وضعوا سلال الحلوى امام محلاتهم ليتناول منها المارة ما يشاؤون عن روح النبي صلى الله عليه وسلم، فيما دار اطفال وشباب يوزعون الحلوى في الشوارع على المواطنين والزوار وهم يذكرونهم بضرورة "الصلاة على النبي عليه السلام".

عند صلاة العصر تهافت المصلون الى جامع الحنبلي في البلدة القديمة، والذي بُني في العام السادس عشر هجري بأمر مباشر من الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك من اجل التبرك بثلاث شعرات للرسول عليه السلام محفوظة في المسجد، حيث اعلن تجمع دواوين عائلات الديار النابلسية انه سيتم اخراج هذه الشعرات امام المصلين للتبرك بها والابتهال الى الله عز وجل احتفاء بعيد المولد النبوي.

يشار الى ان هذه الشعرات الثلاث قد نقلت عام 1994 من تركيا الى نابلس، حيث ارسلها السلطان سليمان بن عثمان والذي قام بتوزيع مقتنيات الرسول قبيل انهيار الدولة الاسلامية على البلدان الاسلامية مثل مصر وسوريا والعراق وفلسطين، وقد خصصت ثلاثة اماكن في الاراضي الفلسطينية لشعرات الرسول منها مسجد قبة الصخرة في القدس، ومسجد الجزار في عكا، والمسجد الحنبلي بنابلس.

وقد سُلمت الشعرات في نابلس الى الشيخ رشيد البيطار الذي كان المفتي العام وامام مسجد الصلاحية الكبير ومنذ ذلك الوقت وعائلة البيطار تعتبر وصية على تلك الشعرات.

معظم مساجد المدية قد شهدت احتفالات بهذه المناسبة الدينية، الا ان الاحتفال المركزي اقيم في باب الساحة المجاورة لجامع النصر وسط البلدة القديمة حيث تقاطر المواطنون بمن فيهم النساء والاطفال عقب صلاة العصر الى الساحة للاستماع الى التراتيل والابتهالات الدينية التي قدمتها فرقة "احباب المصطفى" الصوفية.

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